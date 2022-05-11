В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности Губернатор Курской области Старовойт продлил «жёлтый» уровень террористической опасности до 25 мая

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт продлил «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе до 25 мая. Такие меры были введены 11 апреля. Старовойт объяснил, что это было связано с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Состоялось заседание антитеррористической комиссии Курской области, и в связи с сложной ситуацией у нас, как в приграничном регионе, мы приняли решение о продлении жёлтого уровня террористической опасности ещё на 15 суток, — сказал губернатор.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».

В апреле пограничный пункт Глушковского района в Курской области обстреляли из миномётов с украинской стороны. Никто в результате атаки не пострадал, а огневая точка была подавлена. Губернатор региона Роман Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем военных.

5 апреля Курская область уже подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских вооружённых сил стали позиции российских пограничников в Суджанском районе. Также из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, территории России снаряды не достигли, а огневые точки были подавлены. О жертвах и разрушениях в тот день не сообщалось.