В Крыму сбили запущенный с Украины беспилотник-разведчик

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что Украина попыталась изучить противовоздушную оборону полуострова при помощи беспилотника, пишет РИА Новости. После чего БПЛА был сбит средствами ПВО.

На днях над Крымом украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» был сбит средствами ПВО полуострова. Как сообщил Мурадов, его запустили ВСУ со стороны Одессы, где в посёлке Рауховка расположена 321-я эскадрилья самолётов-разведчиков.

Таким образом наши противники пытаются «прощупать», насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар, — добавил вице-премьер правительства полуострова.

Мурадов также отметил, что ликвидация БПЛА стала ещё одним подтверждением того, что Украина продолжает оставаться террористическим государством.

При этом полуостров принимает беженцев с сопредельного государства. В Крым с Украины ранее эвакуировали более 140 иностранных граждан, изъявивших желание уехать из районов боевых действий. По данным Минобороны РФ, иностранцев доставили на автобусах в крымский Армянск из Херсонской области.

Ранее в военном ведомстве заявили, что из Херсонской области Украины в Крым были доставлены 248 иностранцев, среди которых 38 детей. По данным Минобороны РФ, они были эвакуированы по железной дороге расчётом бронепоезда Южного военного округа.