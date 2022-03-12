Российские военные эвакуировали в Крым с Украины более 140 иностранцев

В Крым с Украины эвакуировали более 140 иностранных граждан, изъявивших желание уехать из районов боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. По данным ведомства, иностранцев доставили на автобусах в крымский Армянск из Херсонской области.

Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа был доставлен 141 гражданин иностранных государств, — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минобороны, среди эвакуированных были граждане Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и России. Эвакуацию организовали по просьбе посольств и по заявкам от иностранных граждан, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона.

Ранее в военном ведомстве заявили, из Херсонской области Украины в Крым были доставлены 248 иностранцев, среди которых 38 детей. По данным Минобороны РФ, они были эвакуированы по железной дороге расчётом бронепоезда Южного военного округа.

12 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что число желающих эвакуироваться с территории Украины составляет свыше 2,6 млн человек.