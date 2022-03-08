С Украины на российском бронепоезде эвакуировали 248 иностранцев

Расчёт бронепоезда Южного военного округа обеспечил эвакуацию граждан ряда государств с Украины по железной дороге. Российские военные помогли перебраться из Херсонской области Украины в Крым 248 иностранцам, среди которых было 38 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчёт бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину, — отмечается в сообщении.
В крымский Армянск прибыли граждане десяти государств, в том числе Украины. Больше всего эвакуировано граждан Турции — 166.
Ранее стало известно, что Россия с 10:00 мск среды, 9 марта, объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Решение касается в том числе жителей Киева, заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию. Ситуация на Украине ухудшилась из-за беспредела со стороны националистов, постоянно срывающих мероприятия по открытию гуманитарных коридоров.