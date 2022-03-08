С Украины на российском бронепоезде эвакуировали 248 иностранцев

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Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев, а записанное им обращение, предположительно, смонтировали. Украинский лидер может скрываться во Львове или румынском городе Брашов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину, — отметил ресурс. Его авторы указали на то, что в...