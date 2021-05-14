В Госдуме оценили введение в мире паспортов вакцинации

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Деструктивной инициативой, направленной в том числе против России, назвал введение паспортов для вакцинированных от COVID-19 председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Своё заявление он сделал в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIFE».

Паспорта вакцинирования — это сама по себе деструктивная придумка, которая в том числе направлена против нас, — подчеркнул депутат.

По словам Слуцкого, в настоящее время европейские регуляторы «шельмуют и не дают зарегистрировать» российскую вакцину «Спутник V». Депутат называет её «лучшей».

Если лучшая вакцина произведена в России, не надо вводить искусственные паспорта. Не надо тянуть с признанием вакцины. Не надо делать искусственные вакцинные войны, — резюмировал депутат.

Ранее проект цифрового COVID-сертификата, разрабатываемый в Евросоюзе, прошёл первый этап согласований. Документ будет действовать на всей территории Евросоюза, а также в Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии.

Сертификат будет содержать три варианта данных — сведения о прививке от COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте, факте перенесённого коронавируса и наличии иммунитета.