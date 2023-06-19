В Госдуме объяснили, зачем снова переходить на летнее время Депутат Матвеев: летнее время нужно вернуть, чтобы добавить еще один час солнечного света

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Переход на летнее время является общемировой практикой, которую применяют практически все страны Европы, стрелки часов переводили в СССР и России до 2012 года, заявил NEWS.ru депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев. По его словам, за счет перехода на летнее время значительно снизится потребление электроэнергии. Кроме того, это позволит добавить к активному периоду суток лишний час солнечного света.

Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в 05:00 уже светло, а в 21:00 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию. Что касается самого распространенного контраргумента про сбой «биологических часов», то каждые выходные, праздничные дни, каникулы и отпуск у человека переходит перестройка организма, но никто не требует отменить отпуска и выходные, — заявил Матвеев.

Парламентарий добавил, что вопрос перехода на летнее время остается актуальным, поскольку в Думу поступает множество обращений, особенно из Поволжья, где большинство регионов от Коми до Астрахани живет в «московском» часовом поясе.

Ранее Матвеев сообщил, что законопроект о возврате перехода на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния — 21 июня. В случае принятия закона, стрелки будут переводить на час вперед с конца марта до октября.