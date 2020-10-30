В Центральной России за год органы безопасности предотвратили пять терактов

https://static.news.ru/photo/f2879290-1ab5-11eb-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Земляниченко/NEWS.ru

В течение года на территории Центральной России органы безопасности предотвратили пять терактов. Три из них готовились в местах большого скопления людей. Об этом 30 октября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, в Центральной России усилиями органов безопасности и правоохранителей за год было предотвращено восемь преступлений террористического характера.

Включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей, — цитирует Патрушева РИА Новости.

Он озвучил указанную информацию в рамках своего выступления по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

Как ранее писал NEWS.ru, 22 октября силовики предотвратили теракт в Московском регионе, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, выходец из Центральной Азии хотел взорвать бомбу в одном из учреждений власти.