В Центральной России за год органы безопасности предотвратили пять терактов

https://static.news.ru/photo/f2879290-1ab5-11eb-9578-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Земляниченко/NEWS.ru
В течение года на территории Центральной России органы безопасности предотвратили пять терактов. Три из них готовились в местах большого скопления людей. Об этом 30 октября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, в Центральной России усилиями органов безопасности и правоохранителей за год было предотвращено восемь преступлений террористического характера.
Включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей, — цитирует Патрушева РИА Новости.
Он озвучил указанную информацию в рамках своего выступления по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
Как ранее писал NEWS.ru, 22 октября силовики предотвратили теракт в Московском регионе, сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, выходец из Центральной Азии хотел взорвать бомбу в одном из учреждений власти.
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