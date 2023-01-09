Стало известно, когда начнут выдавать туристические визы в Китай Вице-президент РСТ Горин: КНР может вернуть туристические визы после китайского Нового года

Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный аэропорт Гонконга

Посещение Китая в настоящее время возможно только по личным целям или семейным обстоятельствам, в случае стабилизации эпидемиологической обстановки туристические визы в страну могут начать выдавать после китайского Нового года — после 22 января, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, сейчас в КНР можно прилететь гражданам, имеющим вид на жительство, гражданство Китая, постоянное место работы или учебы, а также по делам бизнеса.

В случае дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки после китайского Нового года могут быть пересмотрены правила для въезда в Китай, — спрогнозировал Горин.

По его словам, несмотря на отмену коронавирусных ограничений, туристические визы и групповые поездки по упрощенной системе пока не действуют, однако с 9 по 12 января существенно увеличится число международных рейсов. В частности, из Китая будут совершать 15 рейсов в день в Бангкок и столько же на Пхукет.

В России ждут китайских туристов, так же как россиян ждут в Китае, особенно на острове Хайнань. Это было очень популярное направление до пандемии коронавируса. После начала выдачи туристических виз количество рейсов кратно увеличится, и надеемся, что восстановится до допандемийного уровеня, — подчеркнул Горин.

Ранее КНР упростила правила въезда для туристов, отменив основные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. С 8 января прибывающие в страну иностранцы больше не обязаны соблюдать восьмидневный карантин. Также путешественники при въезде в страну должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса. О его результатах необходимо сообщать при заполнении декларации о состоянии здоровья.