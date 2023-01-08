Между Россией и Китаем открылся наземный погранпереход Генконсул Черненко сообщил, что между Россией и Китаем открылся наземный погранпереход

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Пограничный переход между Россией и Китаем возобновил работу, заявил генконсул России в Шэньяне Сергей Черненко. По его словам, в первые часы границу уже перешли 19 россиян. Он уточнил, что в полную силу переход заработает 9 января, передает ТАСС.

Пограничный переход Хуньчунь заработал в «доковидном режиме». По состоянию на 12 часов дня по местному времени (07:00 по московскому времени) из России в Хуньчунь уже перешли границу 19 россиян, — сказал Черненко.

Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии коронавируса.

Ранее китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками, сообщается на сайте банка «Приморье». Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней (порядка 500 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах. При этом в банках отметили, что безналичных операций по картам названные ограничения не касаются.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.