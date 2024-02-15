«Увидел российские флаги — заплакал»: как жители Авдеевки встречают ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки рассказал о своей реакции на появление в городе бойцов ВС РФ. Как встречают российских солдат, какая ситуация в Авдеевке 15 февраля?

Что сказал житель Авдеевки о встрече с ВС РФ

Министр молодежной политики Донецкой Народной Республики (ДНР) Кирилл Макаров опубликовал в своем Telegram-канале видео беседы с жителем Авдеевки Петром Михайловичем. Мужчина стал одним из первых авдеевцев, кого эвакуировали из практически разрушенного населенного пункта.

Петр Михайлович признался, что расплакался, когда увидел в городе военнослужащих с российскими флагами. Он рассказал, что бойцы ВС РФ помогли ему покинуть раздираемую боевыми действиями Авдеевку.

«Они [российские военные] пришли, я как увидел российские флаги — заплакал. Там вообще домов нет. В последний момент у нас было четыре домика, где люди жили, и вот как раз в одну ночь все четыре разбомбили. Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом я в погреб убежал. А утром встал — ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава богу, живая осталась. И меня Бог миловал, не ранило», — сказал мужчина.

Он добавил, что жители Авдеевки два года провели под обстрелами со стороны украинских войск. По его словам, ВСУ не испытывают никакой жалости к мирным гражданам.

«Жалости никакой. Им прощения не может быть», — добавил Петр Михайлович.

Фото: МО РФ

Что происходит в Авдеевке 15 февраля

Подразделения ВС РФ предъявили ВСУ ультиматум в Авдеевке, заявил 15 февраля военный корреспондент Евгений Лисицын. По его словам, российские войска потребовали немедленной капитуляции украинских сил, находящихся в городе. Отмечается, что решение о дальнейших действиях ВСУ может быть принято лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лисицын также утверждает, что командование российской армии готовит мощный танковый удар для прорыва украинской обороны в Авдеевке. Предполагается, что ВСУ могут в любой момент отступить из-за накалившейся обстановки.

Военный эксперт Роман Насонов считает, что в скором времени Авдеевка повторит судьбу Артемовска (Бахмута). Он подчеркнул, что российская армия может рассечь группировки ВСУ и полностью взять населенный пункт с последующим пленением украинских солдат и уничтожением бронетехники.

Как отмечает Telegram-канал Colonelcassad, российские войска развивают продвижение в частном секторе Авдеевки после успешного штурма автобазы. Одновременно продолжается закрепление взятых в предыдущие дни позиций.

«Многие российские и украинские каналы со СМИ бегут впереди паровоза: несмотря на очевидное желание приблизить победу, штурмовым подразделениям предстоит тяжелая работа», — добавляет источник.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: МО РФ

ВСУ уходят из Авдеевки?

Спикер группировки войск «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой 15 февраля заявил, что украинские войска частично отходят из Авдеевки «на более выгодные позиции». По его словам, линия фронта на этом участке «очень динамична».

В то же время украинский Telegram-канал «Легитимный» сообщает, что новый главком ВСУ Александр Сырский принял решение оборонять Авдеевку, так как не хочет «начинать свое правление с поражения на фронте».

«Авдеевский кейс ничего общего не имеет со стратегией, тупо политический ход, ради личного эго. Снова лучших отправили в мясорубку ради политических/имиджевых целей», — отмечается в соответствующей публикации.

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