Стало известно, как украинцы оценили отправку ветеранов «Азова» в Авдеевку Котенок: украинские ресурсы обеспокоены переброской ветеранов «Азова» в Авдеевку

Фото: МО Украины

Бандеровские ресурсы обеспокоены решением командования ВСУ перебросить в Авдеевку 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая состоит в основном из бывших бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, это связано с популярностью батальона среди украинских националистов.

Особо идейные задаются вопросом: «Зачем загонять штурмовое подразделение в формирующийся котел?» Вопрос, конечно, не в штурмовом характере бригады, а в том, что это столь любимый среди украинских нациков «Азов», — написал он.

Котенок обратил внимание, что ресурсы, лояльные руководству Киева, распространяют информацию о том, что решение об отправке экс-штурмовиков «Азова» в Авдеевку было принято при бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Если украинские военнослужащие потерпят там неудачу, то власти Украины смогут переложить ответственность на него, отметил военкор.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ могло перебросить на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

Депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень позднее заявил, что бригада состоит в основном из бойцов «Азова». Он отметил, что для украинского президента Владимира Зеленского потеря «азовцев» значения не имеет.