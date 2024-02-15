Пленные бойцы ВСУ спасли жизнь российскому солдату: что об этом известно

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогли эвакуировать раненого российского бойца с позывным Хищник, который ранее взял их в плен. Как все произошло, что известно о спасении русского солдата и боях у Новомихайловки?

Как пленили бойцов ВСУ

Подробности истории приводит Telegram-канал «Воин DV». Как рассказывает автор материала, он связался с Хищником и узнал детали боя, в ходе которого российский военный получил ранение и нуждался в эвакуации. Уточняется, что все произошло в районе Новомихайловки на Донецком направлении.

«Взвод „Штормов“, которым командовал Хищник, рано утром 5 февраля первым залетал в населенник [Новомихайловку] с восточной стороны. Бронегруппа состояла из двух танков (один с тралом), двух „мотолыг“ и замыкающей БМП. За 500–700 метров до восточной границы Новомихайловки противник вывел из строя танк с тралом (предположительно, посредством FPV, который попал в двигатель), второй танк начал объезжать первую машину и „разулся“ на мине. Хищник принял решение спешивать десант, после чего вся штурмовая группа бегом через минное поле под артиллерийским обстрелом достигла сначала электроподстанции, а затем преодолела окопы противника на восточной границе Новомихайловки», — пишет Telegram-канал.

Российским бойцам удалось укрепиться в застройке, выбив оттуда военнослужащих ВСУ и захватив трех пленных. Заняв позиции, взвод прикрывал подход остальных групп из состава бригады.

«И здесь Хищника настиг FPV-дрон противника с „морковкой“ от РПГ, которая еще была обмотана вольфрамовыми шариками в качестве поражающих элементов. В результате перебиты кости руки и ноги, множественные проникающие ранения мягких тканей и разорванная перепонка», — уточняется в материале канала «Воин DV».

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как бойцы ВСУ помогли эвакуировать Хищника

По данным канала «Воин DV», украинские войска активно атаковали позиции «Штормов», плотность огня была крайне высокой.

«По словам Хищника, плотность „птичек“ ВСУ была такая, что международному аэропорту не снилось — постоянно работали сбросы и FPV. Затишье было только в сумерки, когда противник менял „глаза“. По ночам над позициями „Штормов“ дежурила „Баба Яга“», — отмечается в материале Telegram-канала.

В ночь с 7 на 8 февраля ВСУ предприняли попытку контратаки и отправили штурмовую группу на восточную часть Новомихайловки с целью выбить российских бойцов из черты населенного пункта. Бой продолжался около двух часов. В итоге украинские штурмовики, понеся потери, вынуждены были отступить.

До 9 февраля Хищник продолжал руководить штурмовым взводом, после чего его удалось эвакуировать благодаря ухудшившимся погодным условиям, которые не позволили бойцам ВСУ использовать аэроразведку и FPV-дроны. Спасти жизнь Хищнику помогли в том числе пленные украинские военные.

«Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его „Штормы“ захватили в ходе боя. Вот такой забавный момент среди всего этого рубилова», — добавляет «Воин DV».

Минобороны России эти данные не комментировало.

В каком состоянии Хищник, что происходит у Новомихайловки

По данным канала «Воин DV», сейчас Хищник находится в госпитале. Состояние российского бойца стабильное, его жизни ничего не угрожает.

«Хочу еще раз пожелать ему и всем парням, получившим ранения в ходе того боя, скорейшего выздоровления», — пишет автор материала.

По данным Telegram-канала WarGonzo на 15 февраля, штурмовые действия российских войск с юго-востока на Новомихайловку привели к занятию ими позиций на окраинах поселка. При этом уточняется, что населенный пункт продолжают удерживать десантники ВСУ, которые уже неоднократно предпринимали попытки контратаковать.

Минобороны России эти данные не комментировало.

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