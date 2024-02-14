ВСУ грозит потеря снабжения в Авдеевке: новости СВО на вечер 14 февраля

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины не исключает, что подразделения ВСУ под Авдеевкой и в пределах населенного пункта могут в скором времени лишиться снабжения. По словам спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового, ситуация на данном участке фронта остается напряженной. Армия готовит дополнительные линии снабжения на случай потери основной логистической артерии.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 14 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия улучшила положение под Красным Лиманом

Армия России улучшила положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки на данном участке фронта были отражены две атаки ВСУ, противник потерял до 320 военнослужащих. Кроме того, подразделениям Вооруженных сил РФ удалось занять более выгодные рубежи на Донецком направлении. За последние сутки армия Украины потеряла шесть танков, пять БМП, 20 автомобилей и три американских гаубицы М777 на этом участке.

Положение российской армии на Южнодонецком участке фронта также улучшилось, заявили в оборонном ведомстве. В районе населенного пункта Работино ВС РФ удалось сбить украинский вертолет Ми-24. Всего за последние сутки армия Украины потеряла около 1010 человек на всех направлениях.

Фото: МО РФ

Военный эксперт назвал сроки взятия Авдеевки

Вооруженные силы России могут взять Авдеевку в ближайшие три недели, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это реалистичный сценарий, так как войска успешно пресекают все попытки ВСУ перебросить новые подразделения на данное направление. Дандыкин отметил, что у украинской армии также наблюдаются проблемы со средствами противовоздушной обороны. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Эксперт подчеркивает, что нехватка средств ПВО создает серьезную проблему для ВСУ, так как это дает возможность российским летчикам использовать более эффективные виды вооружений. Речь идет о бомбах массой от 250 до 1500 кг.

Отдельное внимание Дандыкин уделил общей тактике ВСУ, заключающейся в переходе в оборону. По его мнению, это создает некоторую угрозу, так как ВСУ могут прибегнуть к тактике террора. В частности, под ударом, вероятно, окажется Крымский мост. В то же время военный эксперт сомневается, что украинской армии удастся создать укрепрайоны, подобные российским.

В Ленинградской области поймали агента украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ России сорвали операцию украинских спецслужб в Ленинградской области. По данным ведомства, в регионе был задержан мужчина, планировавший совершить террористический акт на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры. При себе у него было несколько самодельных взрывных устройств.

Армия Украины также попыталась атаковать объекты на территории Воронежской области, однако им не удалось добиться своей цели. По данным главы региона Александра Гусева, дежурные средства противовоздушной обороны успешно сбили украинский беспилотник.

Фото: МО РФ

Украинская армия обстреляла Кременную в Луганской Народной Республике. По данным правительства региона, в результате обстрела погибли три мирных жителя, еще один человек получил ранения. Он находится в больнице. В пригороде Лисичанска беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. Никто не погиб, одна женщина пострадала.

Российские военные взяли в плен украинок из ВСУ

Солдаты ВС РФ взяли в плен женщин-военнослужащих ВСУ на Сватовско-Кременском участке фронта, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, такие случаи происходят на данном направлении все чаще.

Водолацкий подчеркнул, что чаще всего в плен попадают женщины, служащие в украинских националистических батальонах. Речь идет, в частности, об «Азове» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Айдаре» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Точное число женщин в составе этих батальонов пока неизвестно, подытожил парламентарий.

Украинцы начали нервничать из-за нового главкома ВСУ

Назначение Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ вызывает у украинцев волнение, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, общественность опасается за судьбу военнослужащих, так как Сырский известен умением заводить крупные силы в окружение.

Поддубный допустил, что в скором времени обновленное командование ВСУ начнет пополнять части, находящиеся на линии фронта, мобилизованными украинцами и необученными мужчинами. При этом военкор подчеркнул, что таких солдат будут бросать в бой в первую очередь.

Фото: МО Украины Александр Сырский

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что назначение Сырского не окажет влияния на текущую стратегию ВСУ и не улучшит положение Киева. По его словам, новый главком опирается исключительно на помощь Запада, как это делали его предшественники. Как и Поддубный, Журавлев считает, что командование ВСУ не будет жалеть солдат.

В свою очередь Герой России Апти Алаудинов отмечает, что причиной поражения украинской армии станет не столько замена главнокомандующего, сколько низкий моральный дух бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что ни Сырский, ни его предшественник Валерий Залужный не способны повлиять на внутреннее состояние солдат. Алаудинов подчеркнул, что Россия уже одержала победу на психологическом фронте.

В России предложили усилить разведку в Черном море

Российской армии следует усилить разведку в акватории Черного моря, чтобы очистить его от украинских беспилотников, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, также необходимо обеспечить российские корабли максимально возможной защитой.

По мнению эксперта, усилить разведку в Черном море можно с помощью морских дронов и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, обеспечить безопасность судов можно с помощью средств радиолокационной разведки. Станции РЛС могут «видеть, слышать и записывать» все, что происходит в радиусе нескольких километров, отметил он.

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