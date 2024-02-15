Бойцы с российскими флагами довели до слез жителя Авдеевки Житель Авдеевки признался, что заплакал при виде российских бойцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки Петр Михайлович расплакался, увидев в городе военнослужащих с российскими флагами. Бойцы ВС России помогли ему выбраться из разрушенного города. Об этом мужчина рассказал в беседе с министром молодежной политики ДНР Кириллом Макаровым, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Они (российские военнослужащие. — NEWS.ru) пришли, я, как увидел российские флаги, расплакался, — рассказал мужчина.

Житель Авдеевки рассказал, что в городе не осталось домов. По его словам, последние четыре дома были разрушены недавно, включая его собственный дом. Сам же он при этом не был ранен, также уцелела и его любимая кошка.

Кирилл Макаров также спросил, правда ли то, что бойцы ВСУ стреляли по мирным жителям, когда те уходили из города. Петр Михайлович ответил, что мирное население подвергается обстрелам с их стороны уже два года.

Жалости никакой. Им прощенья не может быть. Уже наши пришли там, родненькие! Их много сейчас там. Все больше и больше, — заключил мужчина.

Военкор Юрий Котенок ранее сообщил, что бандеровские ресурсы обеспокоены решением командования ВСУ перебросить в Авдеевку 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая состоит в основном из бывших бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, это связано с популярностью батальона среди украинских националистов.