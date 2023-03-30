Украинский военнопленный рассказал о подземных ходах ВСУ в Артемовске Пленный Кривозуб: войска Украины доставляют подкрепления в Артемовск по подземным ходам

Фото: Фото: МО РФ

Украинские вооруженные силы доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск через подземные туннели, которые простираются до Часова Яра, передает РИА Новости со ссылкой на украинского военнослужащего Андрея Кривозуба, взятого в плен бойцами группировки «Вагнер». Кривозуб служил в 93-й отдельной механизированной бригаде украинских вооруженных сил и был захвачен 26 марта в Артемовске.

Он подчеркнул, что, поскольку все дороги к Артемовску находятся под артиллерийским обстрелом противника, украинская армия нашла подземные коммуникации от Бахмута, по которым происходит транспортировка боеприпасов и личного состава для обороны города.

Артемовск находится к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинских вооруженных сил в Донбассе. За городом уже более полугода идут напряженные боевые действия, украинская группировка оказалась в оперативной осаде.

Последние данные показывают, что российские силы перекрыли или получили контроль над огнем по всем асфальтированным дорогам к городу, а начавшаяся распутица серьезно усложняет подвоз боеприпасов и личного состава противнику.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».