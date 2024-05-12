Удар ВСУ по дому в Белгороде: какие ракеты, реакция военкоров, новости

Фото: МО Украины

Российские военкоры в своих Telegram-канал обсуждают удар ВСУ по десятиэтажному жилому дому в Белгороде, в результате чего обрушился целый подъезд, есть раненые и погибшие. Какую информацию они предоставили 12 мая 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что произошло в Белгороде в воскресенье

«Около 11:40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Ольха“ и RM-70 „Вампир“. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород», — заявили в Минобороны РФ.

В результате удара ВСУ по жилому дому обрушились десять этажей. Предварительно, 7 человек погибли, не меньше 30 пострадали, еще около 20 могут находиться под завалами, пишет Mash.

«Люди кричат под завалами рухнувшего подъезда. Местные говорят, что крик слышно за сто метров от места трагедии. Спасатели разгребают разрушения и достают людей. Несколько из них в крайне тяжелом состоянии», — сообщил источник.

Фото: РИА Новости Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Около 12:30 по московскому времени крыша разрушенного дома рухнула на спасателей, их накрыло обломками. По данным МЧС, 12 человек успели достать из-под завалов до того, как обрушилось перекрытие. Среди них два ребенка. По данным SHOT, пострадали трое сотрудников МЧС.

«По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). По поручению председателя Следственного комитета А. И. Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства», — заявили в СК РФ.

Реакция военкоров, политологов и экспертов на трагедию в Белгороде

Политолог Сергей Марков назвал произошедшее в Белгороде «рекордной трагедией за всю СВО».

«Видимо, сегодня самые сильные потери среди мирного населения. Обрушен полностью целый подъезд десятиэтажного дома ударом управляемой бомбы ВСУ. В воскресенье утром, большинство, наверное, были еще дома. Целили ВСУ, по всей видимости, в ТЭЦ рядом. Но могли и просто ударить по дому. Всю последнюю неделю ВСУ бьют в Белгороде и Донецке по мирным объектам. Сознательно кошмарят», — считает он.

Марков также раскритиковал реакцию Украины на теракт в Белгороде.

«Власти Украины заявили, что подъезд взорван изнутри российскими властями с целью оправдать массированные удары по жилым домам на Украине. Это заявил глава центра по борьбе с дезинформацией, это и есть главный центр по дезинформации. Здесь три факта важны. Первое. „Они сами себя обстреливают“ — это постоянная пропаганда украинского террористического режима уже 10 лет. Второе. США и Зеленский постоянно провоцируют Россию на удары по мирным жителям Украины и особенно русских городов Донбасса, Харькова, Одессы с надеждой, что такие удары вызовут ненависть населения Украины к России. Третье. СМИ и политики Запада будут продвигать именно эту украинскую версию. Потому что Запад полностью поддерживает политику террора, которую проводят власти Украины. Перестанут они ее поддерживать, только если реальный ответ будет по ним», — добавил политолог.

Фото: РИА Новости На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Военный журналист Андрей Медведев считает, что ВСУ нанесли удар по Белгороду из-за действий ВС РФ в Харьковской области.

«После двух дней нашей операции в Харьковской области ВСУ потеряли ряд важных позиций. ВСУ теряют технику. Много боевиков оказалось у нас в плену. Это боевики „Кракена“, украинский спецназ. В ответ ВСУ бьют по Белгороду. За поражения на фронте Киев мстит мирным людям. Обычная логика бандеровца. Также тупо и по-людоедски мстили Донецку в 2015-м за потерянный в боях аэропорт. И не надо удивляться людоедской радости украинцев, которые в соцсетях и ТГ-каналах поздравляют друг друга с „убийством русских“. Так устроено украинское общество. Так же они ржали, когда били по Луганской администрации в 2014-м с самолета. Массовый темный культ смерти. Все, лишь бы мать-Украина была довольна жертвоприношением. Такое происходит, когда русские забывают, кто они, и начинают сочинять себе язык, историю и религию», — добавил он.

Военкор Александр Коц тоже считает, что удар ВСУ по дому в Белгороде является подлым ответом Киева на действия ВС РФ под Харьковом.

«Враг, словно куражась, сделал обстрелы российского приграничья рутиной новостных сводок. Киев будто выпрашивал себе проблем, посылая на Белгород реактивные снаряды пакетами, атакуя дронами автобусы с работягами, убивая женщин и детей на новогодней елке, пытаясь захватить наши территории силами манкуртов и вырусей, превращая цветущий уютный край во фронтовую зону. Украина как бы прощупывала границы нашего терпения. Оно лопнуло. Но, конечно, не внезапно. „Харьковская операция“ долго и тщательно готовилась, в регионе скрытно накапливались силы, сюда перебрасывались резервы, из которых и формировалась сначала группировка прикрытия госграницы. А из нее — группировка войск „Север“. Наутро после Дня Победы „северяне“ приступили к активному этапу. И сейчас, к сожалению, враг будет огрызаться — подло, исподтишка… Атакуя в том числе гражданскую инфраструктуру, срывая свое зло на мирном населении. Сил и удачи нашим „северянам“, которые двигают нечисть от наших границ. Терпения и выдержки жителям многострадальной Белгородчины», — добавил Коц.

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