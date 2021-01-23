У «Матросской Тишины», где находится Навальный, задержали несколько человек

https://static.news.ru/photo/55588430-5d9e-11eb-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали нескольких человек около следственного изолятора «Матросская Тишина», где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Из переулков вывели и задержали несколько человек, больше ничего не происходит, — сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее появилась информация, что к «Матросской Тишине» направили много силовиков, но эта информация не подтвердилась.

23 января в столице и других городах прошли протестные акции в поддержку Алексея Навального. Выходить на несанкционированные митинги граждан призывали активисты оппозиции в социальных сетях. К настоящему моменту в российских городах полицейские задержали уже почти две тысячи участников акций. Треть из них — в столице, писал NEWS.ru.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту после возвращения из Германии. На следующий день прошёл суд, который арестовал оппозиционера на 30 суток. 2 февраля должно состояться заседание суда по заявлению ФСИН, которая требует заменить Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок. Это связано с тем, что оппозиционер нарушил обязательства условного срока.