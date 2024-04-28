TikTok заработал в России без VPN

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Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok начал работать в России без VPN, сообщает URA.RU. В сообщении говорится, что некоторые пользователи открыли приложение без ограничений, а в ленте увидели новые видеоролики.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров призвала Роскомнадзор заблокировать сервис TikTok на территории РФ. Отмечается, что такое решение будет способствовать развитию отечественных видеоплатформ. В ассоциации уточнили, что в российском сегменте TikTok доступны только ролики двухлетней давности. При этом, согласно опросу АППСИМ, 70% аудитории продолжают пользоваться сервисом. Некоторые делают это по привычке, другие не придают значения давности видео.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами конгресса проект, который предусматривает запрет социальной сети TikTok в стране. Платформу запретят при условии, если владеющая ею компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.

Ранее руководство TikTok отреагировало на принятый палатой представителей Конгресса США закон, позволяющий запретить приложение на территории страны. Представители социальной сети назвали это нарушением свободы слова.