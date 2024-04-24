Байден принял решение по запрету TikTok в США The Verge: Байден подписал закон с потенциальным запретом TikTok

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами конгресса проект, который предусматривает запрет социальной сети TikTok в стране, передает The Verge. Платформу запретят при условии, если владеющая ею компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.

Законопроект о запрете теперь является законом, давая ByteDance время сделать свой ход. У компании есть первоначальные девять месяцев, чтобы договориться о сделке, хотя президент может продлить этот срок еще на три месяца, если увидит прогресс, — говорится в сообщении.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предусматривает возможность запретить платформу. Если указанные предписания будут нарушены, работу соцсети в США приостановят, а Apple и Google будут вынуждены удалить приложение. Руководители соцсети отмечали, что решение законодателей ущемляет права 170 млн американцев.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров призвала Роскомнадзор заблокировать сервис TikTok на территории РФ. Отмечается, что такое решение будет способствовать развитию отечественных видеоплатформ. В ассоциации уточнили, что в российском сегменте TikTok доступны только ролики двухлетней давности. При этом, согласно опросу АППСИМ, 70% аудитории продолжают пользоваться сервисом. Некоторые делают это по привычке, другие не придают значения давности видео.