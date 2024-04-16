В России предложили заблокировать популярную видеоплатформу Роскомнадзор призвали заблокировать TikTok

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Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) призвала Роскомнадзор заблокировать сервис TikTok на территории РФ, пишет ТАСС. Отмечается, что такое решение будет способствовать развитию отечественных видеоплатформ.

Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «VK Видео», Yappy, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка, — сказано в обращении АППСИМ.

В ассоциации уточнили, что в российском сегменте TikTok доступны только ролики двухлетней давности. При этом, согласно опросу АППСИМ, 70% пользователей продолжают пользоваться сервисом. Некоторые делают это по привычке, другие не придают значения давности видео. Роскомнадзор рассмотрит обращение до 8 мая.

Ранее стало известно, что на Украине планируют заблокировать десятки российских TikTok-каналов. По данным Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны, речь идет о 83 аккаунтах, которые, как утверждают в Киеве, распространяют «российскую пропаганду».