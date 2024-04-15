На Украине заблокируют десятки российских каналов в TikTok СНБО Украины объявил о блокировке 83 каналов в TikTok за «российскую пропаганду»

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

На Украине планируют заблокировать десятки российских TikTok-каналов, сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны страны в своем Telegram-канале. По его информации, речь идет о 83 аккаунтах, которые, как утверждают в Киеве, распространяют «российскую пропаганду».

Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в Сети, — сказано в сообщении.

Полный список каналов, которые подлежат блокировке, опубликован на официальном сайте центра. В частности, в перечень вошли аккаунты российских СМИ: ria_novosti, russian_rt, tass_agency и другие. Представители центра также обратились к гражданам Украины с просьбой присылать им данные о TikTok-каналах, которые ведут «подрывную деятельность».

Ранее председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что власти Украины могут рассмотреть возможность полной блокировки TikTok на территории страны, если подобный запрет введут в США. По его словам, в Киеве следят за этим процессом. Кроме этого, как отметил украинский депутат, может быть поднят вопрос о блокировке мессенджера Telegram.