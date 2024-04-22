TikTok вспомнил о свободе слова на фоне возможного запрета в США В TikTok назвали нарушением свободы слова американцев возможный запрет в США

Фото: IMAGO/Felix Schlikis/Global Look Press

Принятый палатой представителей Конгресса США закон, который позволяет запретить TikTok на территории страны, нарушает свободу слова, сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководства соцсети. Там отметили, что решение законодателей ущемляет права 170 млн американцев.

Жаль, что палата представителей воспользовалась законопроектом о важной иностранной и гуманитарной помощи в качестве прикрытия, чтобы протащить эту инициативу, которая станет попранием свободы слова 170 млн американцев, — говорится в заявлении.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предусматривает возможность запретить платформу в случае, если китайская компания-владелец ByteDance откажется ее продать. Американские власти обозначили годовой срок на смену владельца. Если предписания будут нарушены, работу соцсети в США приостановят, а Apple и Google будут вынуждены удалить приложение.

Ранее пресс-служба украинского Центра противодействия дезинформации сообщила, что TikTok заблокировал 24 аккаунта по запросу Украины, которые посчитали «пророссийскими». Ведомство также опубликовало «расстрельный список» блогеров, состоящий из 83 каналов.