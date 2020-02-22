Погода в первый день «длинных» выходных в столице ожидается весенняя, столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов.
Днём будет дуть южный ветер, возможны порывы до 17 м/с, а к ночи ожидаются заморозки, температура опустится до одного градуса ниже нуля, также не исключены дождь и мокрый снег,
Как писал NEWS.ru ранее, в День защитника Отечества, 23 февраля, погода резко ухудшится. На территории европейской части России будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега и облачность. Об этом за два дня до праздника журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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