ТАСС: в зоне спецоперации задействуют новейшие беспилотники «Ласточка»

Фото: elbitsystems.com

В зоне проведения специальной операции на Украине были задействованы новейшие российские легкие беспилотные летательные аппараты из состава комплекса «Ласточка», сообщили ТАСС источники в силовых структурах.

Российские ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий, — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что такие дроны могут применять осколочные и кумулятивные боеприпасы. Однако источники не стал раскрывать какую-либо другую информацию, в том числе о том, в каких именно районах могли применяться «Ласточки». Официального подтверждения таких данных у агентства пока нет.

Ранее стало известно, что ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН разработали систему, которая позволит беспилотникам доставлять кровь для переливания и необходимые медикаменты прямо на поле боя. Для уменьшения тряски при полете исследователи сконструировали специальное крепление, которое гасит колебания БПЛА.