Сверхновое оружие РФ, встреча SHAMAN и Орбакайте, метели: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Скорое появление в России мощного сверхзвукового оружия, которое может было использовано в зоне СВО на Украине, запись программы «Песня года» с участием Филиппа Киркорова, SHAMAN (Ярослава Дронова), Ирины Аллегровой, Игоря Николаева и других популярных исполнителей, рекордные морозы и сильные метели — эти новости активно обсуждают в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных новостей дня — в обзоре NEWS.ru.

Какое новое мощное сверхзвуковое оружие появится у ВС РФ

На днях НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы. Согласно описанию к патенту, разработка успешно прошла соответствующие летно-конструкторские испытания.

Как рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин, модернизируя реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», можно увеличить дальность ее стрельбы на 120–150 км. По его мнению, именно об этом оружии говорила российская компания, заявившая о создании нового снаряда повышенной дальности для РСЗО. Эксперт отметил, что это мощное оружие, которое станут активно использовать в зоне СВО.

Фото: МО РФ РСЗО «Торнадо-С»

«НПО „Сплав“ производит ракеты „Град“ и многие другие, которые являются сверхзвуковыми, их скорость превышает 600–700 м/с. Также есть система залпового огня „Торнадо-С“, пришедшая на смену одним из самых мощных и точных в мире РСЗО „Смерч“. Полагаю, они смогли модернизировать оружие и тем самым увеличили дальность стрельбы. Думаю, что теперь ракеты „Торнадо-С“ летают на дальности 120–150 км», — сказал Литовкин.

Военэксперт добавил, что сверхзвуковые снаряды можно использовать против пехоты и бронетехники. Также ими можно наносить удары по штабам и радиолокационным станциям противника.

«В системе 12 стволов, которые способны накрыть по площади 12 футбольных полей. Это мощное оружие, которое можно применять и против пехоты, и против бронетехники. Также можно наносить удары по штабам, складам и радиолокационным станциям противника. Все, что попадет под их удар, распадется вдребезги», — заключил Литовкин.

Кто участвует в «Песне года» в 2023 году

Накануне в Москве состоялись съемки программы «Песня года». Главный концерт года собрал артистов, которые долгое время не выходили на сцену вместе: Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Игорь Николаев. Певица Кристина Орбакайте, которая давно обосновалась в США, вернулась в Россию для участия в «Песне года». Дочь уехавшей из РФ Аллы Пугачевой охотно позировала журналистам: на церемонии она появилась в изящном шелковом платье, украшенном дерзкой деталью — пышным белоснежным цветком на плече.

На одну сцену с Орбакайте поднялся исполнитель SHAMAN. Двумя главными песнями года он назвал гимн России и собственный хит «Я русский».

Ранее артист объяснил, что такое в его понимании быть русским. По его словам, это значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Он отметил, что этот вопрос ему как автору хита «Я русский» зрители задают особенно часто. Сам Дронов уверен, что делает «все правильно»: пишет песни, которые находят отклик у огромного количества людей, в результате чего появляются положительные отзывы о его творчестве, а также попадание в списки лучших исполнителей.

При этом за несколько дней до «Песни года», во время общения с журналистами NEWS.ru за кулисами церемонии вручения премии «Золотой граммофон», владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. Киселев заявил, что артисты видят неискренность Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) на сцене.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

«Мы приглашали его не раз и сюда (на „Золотой граммофон“. — NEWS.ru), и на программы, которые делает „Русское Радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — заявил Киселев.

Медиаменеджер добавил, говоря о ситуации с SHAMAN, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Он обвинил Дронова в том, что тот является «кремлевским продуктом», но при этом недостаточно помогает армии.

«Монетизируя те деньги, которые этот артист получает от кремлевских идеологов, при этом не сделать ничего для армии. Я считаю, что это просто необъяснимая ситуация», — высказал мнение Киселев.

Продюсер не назвал имен артистов, которые отказываются выходить на одну сцену с SHAMAN. Известно, что ранее заслуженный артист России Валерий Сюткин признавался: песни Ярослава Дронова его не цепляют.

«Я не могу сказать, что меня цепляют песни популярного сегодня певца SHAMAN. Мне ближе то, что Александра Николаевна Пахмутова писала. Может быть, я ретроград уже», — высказывался он.

Певица Лайма Вайкуле критиковала артиста за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе, и все. Я всегда говорю: музыка не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — говорила она.

В августе 2022 года комик Александр Гудков выпустил пародию на клип SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий». Певец в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни.

«Для меня это счастье, что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня „Я русский“ набирает обороты. Есть люди, которым она нравится, и те, которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня», — сказал артист.

По мнению SHAMAN, «хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком минус».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина, SHAMAN и Ана Лорак

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковали творчество SHAMAN. Они не поверили, что исполнитель раскрутился без продюсеров, так как, по их словам, премьера одной из песен музыканта состоялась на федеральном канале. Также Прусикин назвал образ певца «сюрреалистичным».

В защиту SHAMAN выступил продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с NEWS.ru он назвал Ярослава Дронова, «талантливым артистом, который получил народную любовь». По его словам, нет никаких сомнений, что SHAMAN является патриотом своей страны. Как к артисту к SHAMAN нет никаких претензий, заключил Пригожин.

«SHAMAN, безусловно, талантливый артист, не без причин же его слушают россияне. Народную любовь отнять нельзя, а она определенно у него есть. SHAMAN вовремя оказался в нужное время в нужном месте. Как к артисту у меня нет к нему никаких претензий. У меня нет никаких сомнений, как и певец Олег Газманов, к примеру, является патриотом своей страны», — рассказал Пригожин.

Как долго морозы и метели продержатся в России, когда будет тепло

С началом новой недели после сильного снегопада в Москву придут аномальные морозы, предупреждают синоптики. Похолодания следует ожидать в Москве и Подмосковье уже в понедельник, сообщил NEWS.ru руководитель прогнозного центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Мороз принесет с собой новый циклон.

«Снегопады <...> закончатся лишь к концу понедельника, а высота снежного покрова в Москве вырастет на 5–10 сантиметров. Температура воздуха 4 декабря опустится до −9 градусов и после продолжит понижаться. Не исключено, что к концу недели столбики термометров покажут 20-градусные морозы», — рассказал синоптик.

Гидрометцентр прогнозирует в Санкт-Петербурге схожую ситуацию, но с менее резкими морозами — до −18 градусов по ночам в середине недели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В своем Telegram-канале Александр Шувалов предупредил, что в течение недели температура воздуха в столице будет сильно падать.

«Среднесуточная температура может к 6–7 декабря упасть до −18 градусов. Но это среднесуточная, а ночные температуры будут еще ниже. И это только начало похолодания. Так как к выходным в Москве не исключено (по одной из версий прогноза) до −30 градусов, а в Перми, Кирове и Ижевске — 36–38 градусов мороза. Правда, есть и другая версия — с температурой на 5 градусов выше», — рассказал синоптик.

Аналогичного мнения придерживаются специалисты Гидрометцентра РФ: уже ко вторнику, 5 декабря, ночные температуры упадут ниже −20 градусов (до −24 в среду и четверг), а дневные будут держаться в районе −14 градусов.

В начале новой недели столичный регион атакует мощный циклон «Оливер», сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос». Он несет с собой большое количество осадков — с полудня воскресенья и до утра понедельника может выпасть до трети месячной нормы. К 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 см, а это в четыре раза больше положенной нормы в начале зимы.

Однако с приходом сильных холодов к вечеру понедельника снегопады закончатся.

«С приходом арктического антициклона про снегопады мы быстро забудем», — утверждает синоптик Александр Шувалов.

Несколько дней в Москве прогнозируется облачность с прояснениями при сильных морозах. Однако через неделю ситуация вновь изменится — в начале второй недели декабря синоптики ожидают новый циклон, который к 13–14 декабря принесет резкое потепление до +1 градуса, южный ветер и снегопады.

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