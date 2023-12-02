«Все распадется вдребезги»: военэксперт про новое сверхзвуковое оружие РФ Военэксперт Литовкин: ВС РФ начнут применять новые сверхзвуковые снаряды на СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Модернизируя реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», можно увеличить дальность ее стрельбы на 120–150 км, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, именно об этом оружии говорила российская компания, заявившая о создании нового снаряда повышенной дальности для РСЗО. Эксперт отметил, что это мощное оружие, которое станут активно использовать в зоне СВО.

НПО «Сплав» производит ракеты «Град» и многие другие, которые являются сверхзвуковыми, их скорость превышает 600–700 м/с. Также есть система залпового огня «Торнадо-С», пришедшая на смену одним из самых мощных и точных в мире РСЗО «Смерч». Полагаю, они смогли модернизировать оружие и тем самым увеличили дальность стрельбы. Думаю, что теперь ракеты «Торнадо-С» летают на дальности 120–150 км, — сказал Литовкин.

Военэксперт добавил, что сверхзвуковые снаряды можно использовать против пехоты и бронетехники. Также ими можно наносить удары по штабам и радиолокационным станциям противника.

В системе 12 стволов, которые способны накрыть по площади 12 футбольных полей. Это мощное оружие, которое можно применять и против пехоты, и против бронетехники. Также можно наносить удар по штабам, складам и радиолокационным станциям противника. Все, что попадет под их удар — распадется вдребезги, — заключил Литовкин.

Ранее стало известно, что НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы. Согласно описанию к патенту, разработка успешно прошла соответствующие летно-конструкторские испытания.