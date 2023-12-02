Сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности создали для РСЗО в России

Фото: Минобороны РФ

НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы, сообщает ТАСС. Согласно описанию к патенту, которое имеется в распоряжении агентства, разработка успешно прошла соответствующие летно-конструкторские испытания.

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к реактивным снарядам реактивных систем залпового огня. Объект изобретения представляет собой сверхзвуковой реактивный снаряд (PC) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы. <...> Указанный положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов сверхзвуковых реактивных снарядов, выполненных в соответствии с предлагаемым изобретением, — отметили авторы документа.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с NEWS.ru, что самым мощным артиллерийским орудием России является 203-мм миномет «Пион». По его словам, дальность стрельбы «Пиона» достигает 35 км, при этом его точность приближается к снайперской. Матвийчук добавил, что в зависимости от типа снаряда радиус поражения осколками составляет около 500 метров, притом орудие может вести огонь снарядом с ядерной боевой частью. «Пион» гарантированно уничтожит командный пункт, в том числе закрытый, блиндаж, позицию ствольной артиллерии, резюмировал эксперт.