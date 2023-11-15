Военэксперт рассказал о «ядерной» российской пушке со снайперской точностью Матвийчук: самой мощной пушкой ВС России является «ядерный» миномет «Пион»

Фото: МО РФ

Миномет «Пион»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с NEWS.ru, что самым мощным артиллерийским орудием России является 203-мм миномет «Пион». По его словам, дальность стрельбы «Пиона» достигает 35 км, при этом его точность приближается к снайперской. Эксперт не исключил, что «Пион» способен вести огонь снарядом с ядерной боевой частью.

Миномет 203-мм «Пион» — предположу, что это самое мощное артиллерийское орудие у российской армии, исключая РСЗО. Оно, кстати, готовилось и для применения малых ядерных боеприпасов, дальность стрельбы около 35 км. «Пион» еще называют «снайперской винтовкой», очень хорошо поражает закрытые цели на обратном скате высот, — считает Матвийчук.

По мнению эксперта, «Пион» гарантированно уничтожит командный пункт, в том числе закрытый, блиндаж, позицию ствольной артиллерии. Матвийчук добавил, что в зависимости от типа снаряда радиус поражения осколками составляет около 500 метров.

В зависимости от типа снаряда радиус разлета осколков — 500 метров. Кроме того, «Пион» может применять бетонобойные боеприпасы. Не только на точность работает, но и по площадям осколочно-фугасными и кассетными боеприпасами, — подытожил Матвийчук.

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