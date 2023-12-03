Умер «Батяня-комбат» Александр Солуянов: чем он запомнился, причина смерти Ушел из жизни Герой СССР Александр Солуянов, герой песни «Любэ» «Батяня-комбат»

Фото: Mihenator, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Александр Солуянов

На 70-м году жизни умер Герой СССР, генерал-майор в отставке Александр Солуянов. Что стало причиной смерти, чем знаменит герой песни группы «Любэ» «Батяня-комбат»?

Кто такой «Батяня комбат»

Солуянов был героем песни группы «Любэ» и снялся в одноименном клипе. На экраны видеоролик так и не вышел, потому что его режиссер Никита Михалков переключился на другой проект. Герой СССР в интервью «Аргументам и фактам» говорил, что рад этому, поскольку образ батяни-комбата должен был остаться собирательным.

«Сколько достойных офицеров было и в Афгане, и в Чечне. И сейчас, во время СВО», — говорил он.

Кто такой Александр Солуянов

Будущий генерал-майор родился 19 декабря 1953 года в селе Пономаревка под Оренбургом. Окончил восьмилетнюю среднюю школу в родном селе, после чего продолжил обучение в Казанском суворовском военном училище.

С 1971 по 1975 годы проходил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, а с 1975 по 1977 годы служил в должности командира учебного взвода в 332-й школе прапорщиков в Прибалтийском военном округе. С 1977 по 1980 год — командовал ротой курсантов в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. С 1980 по 1982 год — командир парашютно-десантного батальона в 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Закавказье.

С января 1982 по июнь 1984 года командовал парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Афганистане. В 1987 году окончил военную академию имени М. В. Фрунзе.

С 1987 по 1991 год — командир 387-го отдельного учебного парашютно-десантного полка (ПДП) в городе Фергана Узбекской ССР. В ходе межэтнических столкновений в Ферганской долине летом 1989 года Солуянов с подчиненным ему полком участвовал в поддержании правопорядка.

С 1991 по 1992 год был начальником штаба 105-й воздушно-десантной дивизии в Фергане Узбекской ССР. C 1992 по 1993 год командовал 105-й воздушно-десантной дивизией Вооруженных сил Узбекистана и был начальником ферганского гарнизона.

В 1992 году Солуянову присвоено воинское звание генерал-майор. С 1990 по 1995 год — депутат Верховного Совета Узбекистана, зампред комитета по обороне, государственной безопасности и военной политике.

С марта 2004 года был советником губернатора Рязанской области.

Фото: Vitaly Ragulin, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Чем запомнился «Батяня-комбат»

В ходе войны в Афганистане с 17 мая по 10 июня 1982 года батальон Солуянова участвовал в операции по уничтожению крупных банд мятежников в районе населенного пункта Дидак, провинция Парван. Во время боя Солуянов умело организовал взаимодействие с авиацией и артиллерией и выполнил поставленную задачу без потерь личного состава и боевой техники. В плен было захвачено 320 моджахедов, 260 единиц оружия, 3 склада с продовольствием и боеприпасами.

С 12 по 20 января 1983 года майор Солуянов принимал непосредственное участие в боевой операции по уничтожению крупных банд. В феврале 1984 года во время проведения операции в Ниджбарском ущелье батальон под командованием Солуянова штурмовал господствующие высоты, занятые противником. В ходе стокновений Солуянов руководил подразделениями на самых опасных участках. Несмотря на сопротивление, противник был выбит с высот.

Звание Героя Советского Союза Солуянову присвоено 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане (медаль «Золотая Звезда» № 11521).

Его сослуживцы рассказывали, что Солуянов всегда шел впереди бойцов, хотя это не соответствовало званию и должности.

«Если ты сам, идя в бой, не готов умереть, это чувствуют подчиненные, и любая задача ставится под сомнение», — отмечал Солуянов.

От чего умер Солуянов

О смерти Солуянова сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев.

«Да, умер», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

19 декабря Герою СССР должно было исполниться 70 лет. Пока что причины смерти не уточняются.

Что о комбате Солуянове говорили военные

Председатель Совета Национальной ассоциации офицеров запаса ВС РФ «МЕГАПИР» Жашарбек Аттаев отмечал, что Солуянову удавалось выполнять задачи с минимальными потерями.

«Самый главный подвиг, который совершил Александр Солуянов — сохранил жизнь своих бойцов. Батальон, которым командовал Александр Петрович в Афганистане, возвращался из самых жестоких сражений с минимальными потерями. А потому ему не стыдно смотреть в глаза солдатским матерям», — говорил Аттаев.

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