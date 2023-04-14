Герой СССР рассказал о главной опасности для пилотов при применении ТЯО Летчик-испытатель Кандауров: при применении ТЯО главное — обезопасить пилотов от радиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

При оснащении военных самолетов ракетами с ядерными боеголовками самое важное — обезопасить экипажи от радиоактивного воздействия, заявил в беседе с NEWS.ru инженер, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Кандауров. Так он прокомментировал прохождение белорусскими военными пилотами подготовки на Су-25 со спецбоеприпасами. По словам эксперта, безопасность летчиков в случае применения тактического ядерного оружия напрямую зависит от мощности ракет и некоторых других условий.

Тут надо учитывать высоту и дальность применения в зависимости от применяемого боеприпаса. Но на СУ-25, скорее всего, будут установлены ракеты не очень большой мощности и дальности. Я думаю, что они вряд ли будут превышать дальность в 50 км, — сказал эксперт.

При этом Кандауров отметил, что после запуска ракеты с ядерной боеголовкой летчикам сразу придется делать разворот, чтобы их «не зацепило».

Что касается переучивания белорусских пилотов, то, по словам Кандаурова, ничего сверхъестественного тут нет. Учитывая, что ВВС Белоруссии используют российские самолеты, летчикам просто нужно пройти дополнительный курс по тактике применения ТЯО.

Ранее сообщалось, что белорусские летчики завершили прохождение дополнительной подготовки на штурмовиках Су-25, в том числе с применением спецбоеприпасов. В Минобороны России отметили, что обучение позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения.