Умер последний главком ВМФ СССР Владимир Чернавин

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Чернавин

В возрасте 94 лет умер герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин, говорится на сайте «Клуба военачальников». В пресс-службе клуба подтвердили смерть экс-главкома, сообщает ТАСС.

В ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале после болезни на 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР, — сообщили в пресс-службе.

Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве Украинской ССР. В 1947-1951 годах обучался в Высшем военно-морском училище имени М.В. Фрунзе. В 1962 году подводная лодка «К-21» под его командованием впервые в отечественном флоте совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток.

В 1978 году Чернавин получил звание адмирала, а во второй половине декабря 1981 года был назначен начальником Главного штаба ВМФ. С 29 ноября 1985 года он был назначен главнокомандующим ВМФ: как сообщается, именно при нем советский военно-морской флот достиг наивысшей ступени своего развития. После распада СССР с февраля по август 1992 года Чернавин находился в должности главнокомандующего ВМФ Объединенных вооруженных сил СНГ. В феврале 1993 года он вышел в отставку.

1 января глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о смерти в возрасте 75 лет первого и единственного председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко. По словам Хинштейна, несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить.