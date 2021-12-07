Умер лётчик-испытатель вертолетов «Ми», герой СССР Гурген Карапетян

Лётчик-испытатель конструкторского бюро имени Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер на 85-м году жизни в Москве. Причины смерти Карапетяна не называются. Об этом сообщается на сайте холдинга «Вертолёты России», в котором Карапетян занимал должность советника генерального директора по безопасности полётов.

Холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя Советского Союза <...> Гургена Рубеновича Карапетяна, — говорится в сообщении.

Гурген Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. В 1961 году окончил Московский авиационный институт, а в 1962 году — вертолётное отделение Школы летчиков-испытателей. С 1962 по 1993 год Карапетян работал старшим лётчиком-испытателем Московского вертолетного завода имени Миля и провёл испытания вертолётов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24, Ми-26 и Ми-28, а также их модификаций. В январе 1991 года Карапетяну было присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и героизм при испытании новой авиационной техники.

По завершении карьеры Карапетян трудился на должностях заместителя гендиректора завода имени Миля по стратегическому развитию, а также начальника службы безопасности полётов и советника гендиректора холдинга «Вертолёты России» по безопасности полётов.

Ранее стало известно о смерти героя Советского Союза, депутата Госдумы Николая Антошкина, который умер в возрасте 79 лет. Антошкин командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В качестве командующего Среднеазиатским военным округом обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей. В 1989–1993 годах Николай Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а после этого был командующим фронтовой авиацией.