Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Солуянов Герой Советского Союза Солуянов умер в возрасте 69 лет

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Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов умер в возрасте 69 лет, сообщил ТАСС член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев. Солуянов стал героем песни группы «Любэ» «Батяня-комбат». Военному 19 декабря должно было исполнится 70 лет.

Да, умер, — сказал Юрьев.

Солуянов родился 19 декабря 1953 года в селе Пономаревка Оренбургской области. Он получил диплом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Мужчина был удостоен звания Героя Советского Союза 23 ноября 1984 года. Высшую награду он получил при выполнении интернационального долга в составе войск СССР в Афганистане. Тогда еще майор был командиром парашютно-десантного батальона. В Афганистане военный участвовал в 70 операциях, в том числе в Пандж­шерском ущелье. В средине 1990-х годов режиссер Никита Михалков снял клип на песню «Любе» и позвал Солуянова на роль «батяни-комбата».

Ранее скончался советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Он умер на 77-м году жизни в Соединенных Штатах, где в свое время получил политическое убежище и гражданство.