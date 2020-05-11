Собянин поблагодарил Путина за озвученные меры поддержки на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/e1dceb70-9397-11ea-bbb0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным выразил российскому лидеру благодарность за озвученные меры поддержки для семей с детьми, бизнеса и социальных работников на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Столичный глава особенно подчеркнул важность помощи семьям с детьми. Они, по словам Собянина, являются в сложившейся ситуации наиболее уязвимой категорией граждан.

Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей, — цитирует Собянина РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране заявил, что все налоговые платежи для малого бизнеса, некоммерческих организаций и пострадавших от эпидемии предприятий будут списаны.

Он отметил, что списаны будут налоговые платежи и страховые взносы за исключением НДС. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут более миллиона предприятий.