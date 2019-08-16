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Сотрудники ФСБ попросили всех врачей Архангельской областной больницы, работавших с первыми пострадавшими после взрыва на полигоне в Нёноксе, подписать соглашения о неразглашении информации. При этом ни местные власти, ни руководство учреждения не предупреждали медиков о том, что пациенты радиоактивны.

После взрыва радиационный фон в окрестностях Северодвинска превысил норму в 16 раз. Пострадавшие прибыли в больницу обнажёнными и завёрнутыми в пластиковые пакеты, что вызвало подозрения у медперсонала. Об этом сообщили четыре врача и санитар архангельской больницы.

По словам медиков, они лично не работали с пациентами, однако получили информацию от коллег. Врачи были в ярости из-за того, что власти не уведомили их об опасности. Один из сотрудников больницы сообщил, что персонал подготовил вопросы об организации приёма пострадавших при взрыве, которые озвучил на встрече с представителями Минздрава 12 августа, однако ни один из них не получил чёткого ответа.

Вместо этого врачам предложили съездить в Москву и сдать анализы. Пройти процедуру согласились 60 человек. В столице у одного из медиков в крови обнаружили радиоактивный нуклид Цезий-137, являющийся побочным продуктом ядерного деления Урана-235, который используют в ядерном оружии. Сам пострадавший отказался общаться с журналистами.

Врачи сообщили, что двое из трёх пациентов, пострадавших непосредственно во время взрыва, скончались в аэропорту, не успев добраться на лечение в Москву. Кроме того, 9 августа Архангельскую больницу посетили сотрудники ФСБ, которые удалили всю информацию об инциденте из больничных записей.

По словам медиков, некоторые их коллеги отправились в столицу за тем, чтобы получить доказательства воздействия радиации на их организм. Сотрудники больницы намерены обращаться к генеральному прокурору РФ, передаёт The Moscow Times .

Ранее News.ru писал, что резкое повышение радиации в Архангельской области в день взрыва на военном объекте в Северодвинске может быть связано с прохождением облака инертных газов. Такое мнение озвучили в Росгидромете.