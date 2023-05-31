СМИ узнали, что будет с первым российским стелс-кораблем РИА Новости: первый в России полноценный стелс-корабль перепроектируют

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Новейший российский стелс-корвет проекта 20386 в настоящее время находится на перепроектировании для дополнительной проработки ряда инновационных решений, внедряемых там. Проект не закрыт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что решение о строительстве серии корветов проекта 20386 будет принято после оценки эффективности работ по головному кораблю.

Корветы проекта 20386 являются кораблями нового поколения, в них реализуется модульный принцип вооружений и возможность базирования беспилотных летательных аппаратов. Первый корвет был заложен в 2016 году на «Северной верфи» (входит в ОСК). Изначально он получил имя «Дерзкий», в дальнейшем был переименован в «Меркурий». Затем это имя было присвоено корвету проекта 20380, в мае 2023 года вошедшему в состав ВМФ РФ.

По данным РИА Новости, корабли проекта 20386 могут стать первыми в России, построенными полностью по технологии «стелс», когда на корвете целиком реализуется концепция малозаметного корабля. Ранее в РФ строились корабли с отдельными фрагментами стелс-технологий.

По информации источника агентства, в настоящее время полностью готов корпус корвета.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что до конца 2023 года Военно-морской флот (ВМФ) России ожидает поступления 30 кораблей, катеров и судов. Там также отметили, что с начала года российские моряки уже получили шесть кораблей и судов различных классов.