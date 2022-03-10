ЦБ может возобновить торги на МосБирже на следующей неделе

Центральный банк может возобновить торги ценными бумагами на МосБирже 14-15 марта, пишут «Ведомости». По сообщению издания, в данный момент власти рассматривают возможные варианты грядущего возобновления торгов.

Отмечается, что для начала ЦБ продумывает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона. После того как возобновятся торги облигациями, власти могут начать торги акциями в течение нескольких часов.

Курс евро в ходе торгов на Московской Бирже обновил исторический максимум, превысив 127 рублей, свидетельствуют данные торгов за 9 марта.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что сейчас сложно достоверно оценивать честный курс рубля к доллару. По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, но Запад частично заморозил их у РФ. По его мнению, справедливым курсом можно считать 85–95 рублей за доллар.