Курс евро превысил 127 рублей на открытии торгов на МосБирже

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже обновил исторический максимум, превысив 127 рублей, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.36 мск вырос на 12,36 рубля, до 117,36 рубля,

По данным биржи на 10:24 мск, курс евро ускорил рост до 127,42 рубля (+7,09%). К 10:23 мск курс евро находился на уровне 127,4 рубля (+7,07%).

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что сейчас сложно достоверно оценивать честный курс рубля к доллару. По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, но Запад частично заморозил их у РФ. По его мнению, справедливым курсом можно считать 85–95 рублей за доллар.

Эксперт добавил, что ещё до введения новых санкций Запада курс рубля к доллару был занижен. Тогда с точки зрения экономики курс должен был составлять примерно 62 рубля за доллар.

В то же время инвестор и трейдер Никита Дёмин призвал россиян перевести часть рублёвых сбережений в юани. Эксперт отметил, что официальная инфляция в США выше, чем в Китае, а доходность по десятилетним облигациям существенно ниже. К тому же, по его словам, «гегемония доллара изживает себя».