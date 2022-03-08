Финансист назвал «честный» курс рубля

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что сейчас сложно достоверно оценивать честный курс рубля к доллару. По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, но Запад частично заморозил их у РФ, сообщает агентство ПРАЙМ.

Но если действительно около трети ЗВР заморожено, и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85-95 рублей за доллар, — подчеркнул Тузов.

Он добавил, что ещё до появления новых санкций Запада курс рубля к доллару был занижен. В то время, с точки зрения экономики, курс должен был быть в 62 рубля за доллар.

Ранее стало известно, что 7 марта доллар торговался на Forex у отметки 152 рубля, евро — 165 рублей. Нефть сорта Brent стоила больше $123 за баррель, котировки нефти сорта WTI торговались выше $118 за баррель.