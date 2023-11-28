Сладков рассказал, какие вещи нельзя отправлять бойцам в зону СВО Сладков призвал не отправлять бойцам в зону СВО продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал не отправлять бойцам в зону СВО продукты питания. По его словам, такие посылки в целях безопасности могут не принять, так как недоброжелатели способны их отравить. Он отметил, что лучше посылать теплые вещи, маскхалаты, маскировочные сети и специальную одежду для раненых с аппаратом Илизарова.

Я бы съедобное не передавал. Если кто-то приносит в госпиталь что-то покушать, я бы, будучи начальником госпиталя, не принимал. Вспомните торт в Армавире, когда пытались отравить летчиков. Самое главное, чтобы эти продукты дошли до адресата, но иногда в требованиях безопасности их не принимают. Лучше — фонарики, перчатки, носки, теплые вещи, войти в альянс с мастерскими, где плетут сети, шьют комбинезоны, маскхалаты, шьют одежду для раненых. Вот кто с аппаратом Илизарова, специальное и нижнее белье, и тренировочные штаны, — сказал он.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнить «разговоры о важном» для школьников предметом «важные дела», на котором они научатся вязать маскировочные сети и делать окопные свечи. До этого жительницу Краснодара затравили после конфликта на спортплощадке с соседками, которые плели там маскировочную сеть для военнослужащих. Женщине пригрозили «изнасилованием и отрезанием головы».