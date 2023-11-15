«Домострой», общевойсковой бой, работа с БПЛА: что будут изучать школьники Российских школьников научат основам общевойскового боя и применению БПЛА

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Минпросвещения готовит изменения в школьную программу, уже известно о переменах в содержании курса по ОБЖ и появлении нового предмета. Как школьников будут учить общевойсковому бою, применению БПЛА и семейным ценностям по «Домострою»?

Как изменится школьный курс ОБЖ

В новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» планируется добавить информацию об общевойсковом бое и способах применения беспилотников. Это следует из проекта приказа Минпросвещения РФ.

Идея дополнить школьный курс ОБЖ двумя новыми модулями — «Элементы начальной военной подготовки» и «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» была озвучена Минпросвещения в конце октября 2023 года. В первый модуль должна была войти строевая подготовка, основы обращения с автоматом Калашникова и основы первой помощи в бою. В «медицинский» модуль предполагалось включить информацию о первой помощи при кровотечениях, ожогах, утоплении, отравлениях и инсультах, а также важную информацию о профилактике COVID-19.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Приказ Минпросвещения раскрывает содержание обновленного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»: в его рамках у школьников должно быть сформировано представление о национальной политике РФ в области безопасности. Детям придется усвоить роль России в современном мире, представление о современном общевойсковом бое, узнать о применении БПЛА. Частью предмета останутся привычные для ОБЖ базовые представления о пожарной опасности, ПДД и базовые медицинские знания.

Кроме того, в рамках школьного курса предполагается научить школьников «различать социально опасные явления, в том числе криминального характера», сформировать у них «нетерпимость к насилию», обучить «безопасному поведению в цифровой среде» и объяснить им «опасность и негативное влияние деструктивной идеологии» и роль государства в борьбе с ней.

Соответствующие изменения в школьном курсе планируется принять к 1 марта 2024 года, а 1 сентября следующего года российские школьники начнут учиться с 1 сентября будущего года.

Что такое «Семьеведение»

Следующей осенью в школах России может появиться новый предмет, который получил название «Семьеведение». Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что предмет станет обязательным, и уже в 40 регионах РФ уже внедрен в школах — пока что в рамках курса «обществознания». По ее словам, учебник должен «подготовить молодых людей к будущей семейной жизни» — чтобы улучшить при этом демографию России.

«Это все большая наука. Мы предлагаем курс семьеведения как один из инструментов, которые готовят молодых людей к будущей семейной жизни, и мы полагаем, что знание своей собственной семьи, дедушек, бабушек, прабабушек, укрепляет семейные ценности», — объяснила она.

По ее словам, сейчас в РФ обсуждается лишь два способа повысить рождаемость в стране: либо полностью запретить аборты, либо давать большие пособия. Останина указала, что важно сформировать правильное представление о семье у молодого поколения, прежде чем с нее спрашивать «почему рожать не хочешь», а то «мы тебе запретим сделать аборт», а потом у тебя «ребенка в детский дом можем забрать, тем самым поможем демографию улучшить»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разработкой учебника по семьеведению занимается государственный Институт изучения детства, семьи и воспитания. Как сообщила глава института Наталья Агре, пособие будет написано с учетом книги XVI века «Домострой», которая считается одним из первых подобных учебников в истории России, а также советских практик.

Какие еще предметы могут появиться в школах

В связи с работой Минпросвещения над реформированием школьной программы с различных сторон в 2023 году поступил целый ряд предложений по новым предметам.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнить «разговоры о важном» предметом «важные дела».

«Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для наших воинов СВО», — заявил депутат.

Руководитель Сбербанка Герман Греф предложил ввести в школах «уроки предпринимательства», чтобы помочь школьникам найти себя в мире инвестиций.

Поступают также такие предложения, как введение в школах уроков секс-просвещения или уроков шахмат — не менее трех занятий в неделю, рекомендовал боксер-чемпион Олег Саитов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом в России предлагали вводить в школах «уроки благотворительности и милосердия», уроки по антикоррупционной политике, «уроки раннего материнства», которые надо преподавать уже с четвертого класса, чтобы «преодолеть стигму в отношении мам-тинейджеров», «уроки смысла жизни» от Русской православной церкви, «уроки жалоб», где детей должны научить правильно писать в полицию и другие компетентные органы, а также «курсы безопасности селфи», в необходимости которых были уверены члены молодежного движения «За безопасность».

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