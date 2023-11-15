Школьников начнут обучать общевойсковому бою и использованию беспилотников Минпросвещения утвердило приказ об обучении школьников общевойсковому бою

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российским школьникам начнут преподавать основы общевойскового боя и способы применения беспилотных летательных аппаратов, следует из приказа Министерства просвещения России, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Обучение пройдет в рамках курса по основам безопасности и защиты Родины.

По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать: <...> сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — говорится в документе.

Кроме того, в курс войдет информация об элементах начальной военной подготовки. Она будет включать общевоинские уставы, строевую, тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку, а также обучение требованиям безопасности при обращении со стрелковым оружием.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в школьную программу могут добавить новый предмет — семьеведение. Эта дисциплина уже преподается в 40 учебных учреждениях России.