В олимпиаде «Я — профессионал» появится направление по созданию БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новое направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в российской олимпиаде «Я — профессионал», рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции. Кроме этого, появились такие направления, как вооружение и военная техника, искусственный интеллект, авиастроение, ядерная физика и технологии, передает РИА Новости.

Очень здорово, что у нас содержание и направления, в которых можно себя показать, меняются, потому что они следят за текущими потребностями и приоритетами. С седьмого сезона у нас добавляются такие понятные и актуальные сегодня направления, как разработка беспилотных воздушных судов, оптические технологии и многое другое, — сказал Кириенко.

Задания для участников олимпиады составляют эксперты из ведущих вузов и крупнейших компаний России. Победители получают денежные призы, а также льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

Ранее стало известно, что школьники из России завоевали золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В состав российской сборной вошли учащиеся из Москвы и Казани. Россиян поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что победа школьников из РФ доказывает эффективность системы выявления и поддержки талантов.