Власти сообщили о перезагрузке системы среднего профобразования в России Кравцов: вся система среднего профобразования в России проходит перезагрузку

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В настоящее время вся российская система среднего профессионального образования проходит перезагрузку, об этом в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в стране сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в результате серьезно изменились подходы к подготовке студентов соответствующего профиля обучения.

В поддержку экономики и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку, она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления, — указал Кравцов.

Он отметил, что за последние три года были актуализированы более 400 стандартов СПО, утверждены около 150 новых. Также были обновлены программы обучения.

Ранее Кравцов сообщил, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем. По его словам, эта специальность вошла в новый перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется обучение как в учреждениях среднего профобразования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии.

Также стало известно, что россияне, ищущие работу, смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профобразование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Перечень предприятий, которые примут участие в данной программе, будет определен Минпромторгом.