Жительницу Краснодара затравили после конфликта с волонтерами СВО Жительницу Краснодара затравили после конфликта с соседками, которые плели маскировочную сеть

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Жительницу Краснодара затравили после конфликта на спортплощадке с соседками, которые плели там маскировочную сеть для военнослужащих ВС России, сообщает «Подъем». Отмечается, что женщине угрожают «изнасилованием и отрезанием головы».

Как рассказала изданию женщина, соседки плели маскировочную сеть, а дворовые ребята попросили чуть подвинуться, хотели покидать мяч в баскетбольное кольцо, но на них накинулась одна из волонтерок.

Я шикнула на неё, у меня в коляске спал 6-месячный малыш. И всё внимание переключилось на нас. Угрожают работе, опасаемся выходить. Мать ночь не спала, давление, переживает о нашей безопасности. Мало того, в сети пошла рассылка номера и ника в соцсетях моего несовершеннолетнего ребенка с угрозами, — рассказала жительница города.

Ранее жительница Западного административного округа Москвы заявила в полицию на 83-летнюю соседку, увидев в окне ее квартиры «флаг Украины». Поводом для доноса послужило то, что пенсионерка установила на подоконнике два куска картона, чтобы защитить от солнца цветы. Со стороны квартиры листы картона — белого цвета, а с внешней — желтого и синего. Полицейские в ходе проверки изъяли листы картона. Семья пенсионерки назвала произошедшее недоразумением.

В начале мая в столице задержали водителя из-за жалобы соседей, которые заявили, что мужчина наклеил на бампер своего автомобиля скотч в цветах флага Украины. По словам мужчины, «флаг Украины» у него получился случайно, когда он попытался скрыть скотчем дефект.