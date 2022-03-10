Акционеры сервиса такси «Ситимобил» решили прекратить работу сервиса

Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агрегатора такси. При этом сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнёрами будут выполнены в полном объёме, — говорится в сообщении.

В начале марта стало известно о приостановке выпуска машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В компании это объяснили глобальными логистическими перебоями в поставках комплектующих. По аналогичной причине временно остановил выпуск машин в России и Nissan. Итальянский автопроизводитель Ferrari объявил о приостановке выпуска автомобилей для российского рынка из-за событий на Украине.

Toyota Motor также остановила производство автомобилей в России из-за трудностей с поставками комплектующих. По этой же причине прекращён экспорт машин в РФ.