Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму

https://static.news.ru/photo/5e4fd442-324e-11eb-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозу Гидрометцентра, похолодание должно начаться уже со следующей недели, однако настоящей зимы в первые дни декабря жителям Центральной России ждать не стоит. Кроме того, этой зимой, как считают синоптики, будет теплее, чем обычно.

Эта зима будет теплее, чем обычно: среднемесячная температура ожидается слегка выше нормы на 1–1,5 градуса, — рассказал РЕН ТВ начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

По его данным, центральная часть России совсем скоро окажется под влиянием западной периферии сибирского антициклона. К середине следующей недели ожидается от 0 до минус 5 градусов, к концу недели ночная температура может опуститься до минус 9 градусов. В начале декабря ожидается также мокрый снег и слякоть.

Как писал NEWS.ru, россиян, проживающих на территории ряда регионов в европейской части страны, в скором времени ожидают сложные погодные условия, в числе которых ледяной дождь, снег и в целом сильные осадки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сильный и мокрый снег ожидается в Вологодской области, на западе Архангельской области, а также в Ивановской и Ярославской областях.

Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в Приволжском федеральном округе — там вероятны осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Подобные изменения погоды в худшую сторону вызваны столкновением умеренно тёплой и холодной воздушной массы.