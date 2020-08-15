Синагоги заработают в обычном режиме в 15 городах РФ

https://static.news.ru/photo/b1cfaec6-de7a-11ea-abd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Синагоги, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят свою работу в обычном режиме в 15 городах страны. Это Санкт-Петербург, Иркутск, Волгоград, Пермь, Иркутск и другие города.

Откроются синагоги в Калуге, Самаре и Хабаровске. Региональные общины отличаются большим количеством пожилых прихожан, особой плотностью общения, из-за чего риск заразиться коронавирусом в регионах выше, чем в столичных городах, говорится в сообщении Федерации еврейских общин России.

Поэтому руководство Федерации не спешило с открытием синагог, общинных центров, а сделало упор на онлайн-программы по урокам Торы и на благотворительных проектах.

В течение последних двух месяцев ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в большинстве регионов значительно снизилось количество случаев заражения, поэтому появилась возможность открыть синагоги.

Для нас очень важно, чтобы верующие люди после такого продолжительного времени изоляции вновь смогли посещать общественные молитвы и проводить Рош а-Шана, а также последующие осенние праздники подобающим образом, с соблюдением всех законов и традиций, — уточняется в сообщении Федерации.

Но так как сохранность жизни и здоровья являются приоритетными, то в синагогах будут следовать всем нормам, утверждённым Роспотребнадзором в том или ином регионе.

Прихожан попросили носить маски и перчатки, оставаться дома при наличии признаков заболевания. Уточняется, что московские синагоги заработали с 30 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больных коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в еврейской общине Москвы не осталось — все выздоровели, рассказал главный раввин РФ Берл Лазар.