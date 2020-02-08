https://static.news.ru/photo/14203d62-4bae-11ea-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Китай подтвердил намерение председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на торжественных мероприятиях, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Посол РФ в КНР Андрей Денисов выразил надежду на то, что ситуация в Китае выправится к весне и совместные мероприятия, запланированные странами на май, пройдут по заранее подготовленному и согласованному графику, передаёт ТАСС.

Во всяком случае, нам наши китайские друзья подтвердили, что Си Цзиньпин планирует, - подытожил Денисов.

Как писал NEWS.ru ранее, президента Венесуэлы Николаса Мадуро ждут на параде в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с лидером Боливарианской Республики.