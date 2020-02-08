Китай подтвердил намерение председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на торжественных мероприятиях, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Посол РФ в КНР Андрей Денисов выразил надежду на то, что ситуация в Китае выправится к весне и совместные мероприятия, запланированные странами на май, пройдут по заранее подготовленному и согласованному графику,
Во всяком случае, нам наши китайские друзья подтвердили, что Си Цзиньпин планирует, - подытожил Денисов.
Как писал NEWS.ru ранее, президента Венесуэлы Николаса Мадуро ждут на параде в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с лидером Боливарианской Республики.
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