Президента Венесуэлы Николаса Мадуро ждут на параде в честь 75-летия Победы в Москве.
Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с лидером Боливарианской Республики,
Мы с нетерпением ждём президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — заявил Лавров.
Он добавил, что в марте этого года исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Обе стороны намерены достойно отметить этот юбилей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 7 февраля 2020 года Лавров посетит Венесуэлу, где встретится с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.
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