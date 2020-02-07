https://static.news.ru/photo/9ebf4568-49e6-11ea-b649-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро ждут на параде в честь 75-летия Победы в Москве.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с лидером Боливарианской Республики, пишет ТАСС.

Мы с нетерпением ждём президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — заявил Лавров.

Он добавил, что в марте этого года исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Обе стороны намерены достойно отметить этот юбилей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 7 февраля 2020 года Лавров посетит Венесуэлу, где встретится с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро.